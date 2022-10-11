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Переломный момент будет зимой: в лукашенковском КГБ выдали новую фантазию

11 октября 2022, 14:33

Руководитель местного КГБ Иван Тертель по непонятной причине считает, что переломный момент в российско-украинской войне начнется зимой нынешнего года.

Лукашенко, КГБ
Лукашенко, КГБ / https://ua.depositphotos.com/ и Минобороны Беларуси

Один из сподвижников белорусского диктатора Лукашенко, руководитель местного КГБ Иван Тертель считает ‒ переломным моментом в российской войне в Украине может стать период с ноября по февраль. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент", ‒ говорит он.

В свою очередь Минобороны Беларуси Telegram цитирует заявление секретаря Совбеза РБ Александра Вольфовича о том, что Украина якобы пытается нанести удар по Беларуси, а НАТО и европейские страны якобы "уже открыто рассматривают возможные варианты агрессии" против Беларуси.

"В высших эшелонах власти Украины также обсуждается возможность нанесения удара по Беларуси, в первую очередь используя наших беглых, которые там находятся: полк Калиновского, батальон Литвина и другие незаконные вооруженные формирования", ‒ говорит он.

Напомним, ранее, 10 октября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси. По его словам, Беларусь начинает задействовать российскую группировку, так как "уровень угрозы достигает нынешнего уровня". Лукашенко также обвинил Украину якобы в "открытии фронта против Беларуси".

Ранее Лукашенко говорил, что Минск поддерживает Москву в войне против Украины. По его словам, белорусская республика якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается якобы размещения НАТО ядерного оружия на территории украинского государства.

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