"Перемирие зависит от Путина": в Германии предупредили о затяжной войне в Украине

Анналена Бербок /еУНИАН

Глава внешнеполитического ведомства Германии заявила, что полномасштабное вторжение России в Украину является "войной Путина, поскольку он правит недемократически".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала готовиться к тому, что полномасштабная война в Украине может длиться не один год, а также скептически высказалась о возможности достижения перемирия.

"Мы должны настроиться на то, что эта война может длиться ещё годы. Так как, к сожалению, российское правительство не отходит от идеи-фикс подчинить себе Украину и её жителей", - заявила глава немецкого МИД в интервью изданию Bild am Sonntag.

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"При всем страдании мы должны, однако, помнить: бредовые идеи российского президента оккупировать Украину в течение кратчайшего времени не реализовались. Мужество украинцев и международные поставки вооружений привели к тому, что российские солдаты не смогли распаковать свои парадные униформы для победы. Мы все будем делать для того, чтобы это никогда не стало реальностью", – добавила она.

По мнению Бербок, перемирие между Украиной и Россией может быть достигнуто "очень просто: когда Путин наконец прекратит бомбёжки невинных людей и выведет свои танки": "Приказать это Путин может в любой момент. Он напал на Украину. Поэтому он в любую минуту может прекратить и положить конец страданию".

В то же время, глава внешнеполитического ведомства Германии настаивает, что полномасштабное вторжение России в Украину является "войной Путина, поскольку он правит недемократически".

Напомним, 11 августа в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику и назвал войну России против нашего государства самым большим вызовом из всех, которые волнуют немецкое правительство.

В конце августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки оружия из Германии в Украину находятся "на грани", поскольку у самого Берлина якобы плохо обеспечена армия. По ее словам, в Германии - дефицит собственных запасов оружия.

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