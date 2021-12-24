План по захвату Украины и присоединение Донбасса: в России раскрыли опасный сценарий Кремля

Если Россия не достигнет своих целей, она присоединит захваченный Донбасс – юрист / Getty Images

Риторика президента РФ Владимира Путина по Украине и Североатлантическому альянсу стала более жесткой. Россия требует немедленного ответа от США на проекты договоров о безопасности и отведения инфраструктуры НАТО к условиям, которые действовали в мае 1997 года. Такие заявления становятся поводом для беспокойства. Ключевой остается и ситуация с Донбассом. Если Москва проиграет, то она присоединит оккупированные территории ОРДЛО. Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что обстановка, связанная с позицией России по вопросам Киева и НАТО, ухудшилась, о чем свидетельствует риторика Владимира Путина.

"Прогресс в худшую сторону. Если даже сравнить с прошлогодней конференцией по поводу Украины и взаимоотношений с НАТО - абсолютно точно можно трактовать, как враждебные высказывания", - сказал юрист.

По его словам, настораживает и тот момент, что сейчас Россия выдвигает США требования не только по проектам договоров относительно безопасности, но и фактически требует вывода инфраструктуры НАТО из стран Восточной Европы. Что касается требований по Украине, в Москве не учитывают аспекта, связанного с возможным несогласием Киева с такими условиями.

"Возможно, это признак того, что они какой-то выбрали план более ускоренный. Ведь ответ не может быть быстрым, можно начать процедуру. Но Украина же не согласна, и что тогда? Ну договоритесь вы с США, странами НАТО и судя по тому, что упоминает Путин и то, что содержится в проекте соглашений МИДа с НАТО - отвести всю инфраструктуру к маю 1997 года. Путин дальше идет, не только в сторону Украины, но и в страны бывшего "восточного блока". Он об этом сам лично теперь заявляет. И это, конечно, должно настораживать", - считает правозащитник.

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Также он добавил, что вопрос Донбасса также остается ключевым для Москвы. И если российскому государству не удастся достичь запланированных целей, отдельные районы Донецкой и Луганской областей присоединят к РФ.

Читайте такжеБудущее Донбасса, влияние Зеленского и атака на Киев: Путин сделал громкие заявления в адрес Украины"Референдумов никаких не будет, они просто признают эту территорию своей территорией. Но тогда исчезнет крючок, на котором можно было качать ситуацию в Украине. Так что они этот вопрос форсировать не будут, потому что нужно добиться главного - чтобы Украина отказалась от своей государственности. Если совсем они проиграют - тогда просто присоединят ОРДЛО", - отметил Фейгин и подчеркнул, что российские незаконные вооруженные формирования на Донбассе вряд ли будут соблюдать режим перемирия.

Заявления Путина об Украине

В России 23 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой он сделал ряд заявлений об Украине.

Путин обвинил Киев в, дескать, подготовке военной операции на Донбассе. По его словам, Украина дважды пыталась реализовать такой сценарий, а Москва в подобной ситуации "должна реагировать".

Отвечая на вопрос о гарантиях ненападения России на Украину, он сказал о том, что действия Москвы будут зависеть от обеспечения безопасности российского государства. РФ выступает против расширения Североатлантического альянса на восток.

Также Путин обвинил Зеленского в невыполнении Минских соглашений по Донбассу. По мнению главы Кремля, украинский президент якобы "попал под влияние радикальных элементов, "нациков".