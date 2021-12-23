Условие ненападения РФ на Украину: Путин выдвинул ультиматум

Владимир Путин прямо не отрицал вероятность российского вторжения в Украину.
Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения в адрес РФ о подготовке военного вторжения в Украину.
В ходе пресс-конференции в Москве он прямо не отрицал вероятность российского вторжения в Украину.
По его словам, возможность новой агрессии РФ это будет зависить от обеспечения безопасности России.
"По поводу гарантий. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", - заявил он.
Хозяин Кремля заявил о том, что РФ выступает за нерасширение НАТО на восток.
"Мы, что ли ставим ракеты у границ США, нет, это США находятся у нас на пороге, разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного?", - заявил он.
Путин заявил, что Запад должен дать гарантии безопасности России - "немедленно и сейчас, а не требовать их от нас".
"Нам важен не ход переговоров, нам важен результат. Ни одного дюйма на восток сказали нам в 90-е годы, ну и чего? Надули", - сказал президент РФ.
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РФ стягивает войска на границу Украины
Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.
Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.
Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.
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