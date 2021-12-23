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"Накачивают вооружениями": Путину мерещится подготовка Украиной операции на Донбассе

23 декабря 2021, 12:30

Запад строит из Украины "Антироссию". заявил президент РФ.

путин
Владимир Путин / Скриншот

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Украина якобы может готовить военную операцию на Донбассе.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Москве, которая транслировалась на портале YouTube.

По его словам, Украина дважды пыталась силовым путем решить ситуацию на Донбассе.

При этом президент РФ не исключил, что Украина якобы может готовить новую военную операцию на Донбассе.

"Складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию и предупреждают нас - не вмешивайтесь, мы должны реагировать", - подчеркнул он.

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Хозяин Кремля также решил, что Запад строит из Украины "Антироссию".

"И накачивают ее вооружениями, чтобы "толкнуть радикалов на решение вопросов на Донбассе и в Крыму, заявил президент РФ. Поэтому дальше "никакого движения в эту сторону быть не должно" – добавил Путин.

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