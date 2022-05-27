Почему в РФ до сих пор "маринуют" Ленина и боготворят Путина: историк объяснил страх россиян

Почему россияне до сих пор "маринуют" Ленина и боготворят Путина / скриншот

Для россиян Ленин – это один из столпов советско-русской и имперской идентичности. Это человек, создавший Советский Союз, оказавшийся самой масштабной и влиятельной формой Российской империи за всю историю России.

Россияне боятся прощаться с советским прошлым, потому что оно и сейчас вдохновляет россиян, заявил в чате на Главреде историк и нардеп Владимир Вятрович.

"Любое осуждение преступлений коммунистического прошлого будет означать, что Россия станет меняться, и там начнет прорастать свобода. Это было в начале 90-х годов в РФ. Собственно, из-за сворачивания декоммунизации и переоценки истории началось нарастание авторитаризма, возвращение авторитаризма и приход к власти Путина и подготовка к агрессивным войнам против соседей", - пояснил эксперт.

Вятрович также провел параллели между нынешним диктатором РФ и "вождем пролетариата".

Читайте такжеПутин нашел "крайнего" - мертвого Ленина"Поэтому эта мумия Ленина, Путин и его режим – это все звенья одной цепи, это чрезвычайно связано. Если мы хотим, чтобы Россия когда-нибудь возникла как демократическое государство, оно должно пройти процесс декоммунизации, там тоже должен произойти ленинопад, уничтожение мавзолеев, мумий и т.д", - подытожил Вятрович.

Напомним, во временно оккупированной российскими агрессорами Новой Каховке (Херсонская область) на центральной площади россияне устанавливают памятник первому советскому диктатору Владимиру Ленину.

Также сообщалось, что бывшая чемпионка Украины в тройном прыжке Руслана Цихоцкая, проживающая сейчас в США, отреагировала на заявления Владимира Путина, который назвал Украину "творением Ленина".

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