Польша не поддержит мирное соглашение со сдачей украинских территорий РФ

Польша как гарант не поддержит мирное соглашение со сдачей украинских территорий РФ / prezydent.pl

Польша готова выступить гарантом безопасности Украины в будущем мирном соглашении с Россией, но не поддержит документ со сдачей украинских территорий, сообщает глава отдела международной политики Офиса президента Польши Якуб Кумох в интервью для gazeta.pl.

По его словам, Польша не будет уклоняться от ответственности как гаранта безопасности Украины. На сегодня продолжается обсуждение проекта соглашения, который Офис украинского президента разослав всем потенциальным гарантам.

"Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только то, на которое согласятся украинцы", - отметил Кумох.

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Он сообщил, что в консультациях участвуют США, Великобритания, Польша, Германия, Франция, Турция и некоторые другие страны.

"На данный момент… я не могу предоставить никаких подробностей. Мы не будем уклоняться от своих обязательств, и я могу вас заверить: не будет поддержки ни одного мирного соглашения, которое отдаст Украину России. Чемберлену не будет места (британский премьер, который пошел на уступки Адольфу Гитлеру в 1938 году, - ред.)", - добавил Кумох.

Он также подчеркнул, что Украина, вероятно, не присоединится к НАТО в обозримом будущем, поэтому гарантии должны быть другими, но "не такими смешными как в Будапештском меморандуме".

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак назвал три сценария окончания войны. По его словам, война могла бы закончиться быстро, если бы в РФ уничтожили бы Путина. Однако пока нет признаков, что готовится его ликвидация.

Напомним, Польша передала Украине военной техники для защиты от российской агрессии уже на сумму 7 миллиардов злотых (по курсу по состоянию на 29 апреля это около 47,8 миллиардов гривен). Танков, которые Украина получила от страны-соседки, хватит на оснащение двух танковых бригад.

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