Польша ударит по Газпрому перед запуском Северного потока-2: Варшава обещает зарубить планы Кремля

Польша приложит усилия для того, чтобы запуск газопровода СП-2 сопровождался соблюдением всех правил / Reuters

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) допустило польскую компанию PGNiG к участию в процессе получения проектом Северный поток-2 разрешения на введение газопровода в эксплуатацию. В Польше уже заявили, что приложат усилия к тому, чтобы в процессе запуска трубопровода были соблюдены требования по разделению прав собственности, доступа третьих лиц к газотранспортной инфраструктуре и прозрачным тарифам.

"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH допуск к процедуре сертификации "Северного потока-2", - указано в заявлении польской PGNiG.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

По словам председателя правления польской компании Павела Маевски, будут приложены усилия для плодотворного отстаивания интересов Польши. В частности, PGNiG намерена настаивать на том, чтобы при запуске Северного потока-2 были соблюдены все правила, предписанные европейским законодательством.

"В рамках процедуры сертификации мы будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока-2" не смог избежать применения требований, касающихся разделения прав собственности, доступа третьих лиц к инфраструктуре и прозрачных тарифов с учетом стоимости всего газопровода", - подчеркнул Маевски.

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Запуск Северного потока-2

Председатель правления российской транснациональной корпорации Газпром Алексей Миллер 10 сентября заявил, что работы по сооружению газопровода Северный поток-2 уже завершены. Трубопровод достроили в 8:45 по киевскому времени.

Журналисты издания Bloomberg со ссылкой на свои источники заявляли, что первые поставки газа по трубе СП-2 в Европу могут начаться уже с 1 октября. В декабре россияне планировали запустить работу газопровода на полную мощность.

Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль утверждала, что Газпром попытается запустить трубопровод Северный поток-2 в нарушение европейского законодательства – до того, как будет завершена сертификация. По ее словам, ситуация с предоставлением документов газопроводу усложняется газовым шантажом ЕС со стороны России.

Зеркаль также отмечала, что Газпрому вряд ли удастся запустить СП-2 с 1 октября. Процедура сертификации может затянуться на определенное время. Вопрос полноценного запуска газопровода в декабре находится под сомнением по той же причине.

В Газпроме признали, что Северный поток-2 не будет работать с 1 октября. Данную информацию подтвердил глава корпорации Алексей Миллер.