После дворцового переворота в РФ поднимутся Дагестан и Чечня - Золотарев

Нынешняя власть в России может рухнуть не в результате восстания простых россиян, а в результате дворцового переворота.

https://glavred.info/world/posle-dvorcovogo-perevorota-v-rf-podnimutsya-dagestan-i-chechnya-zolotarev-10484776.html Ссылка скопирована

После дворцового переворота в РФ поднимутся Дагестан и Чечня, считает Золотарев/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Граждане страны-агрессора России не восстанут против российского диктатора Владимира Путина, чтобы его свергнуть. В РФ вероятнее всего устранят главу Кремля путем дворцового переворота.

Россияне ведут себя довольно равнодушно и не готовы бороться против диктатора. И хотя многие во время вооруженного мятежа вагнеровцев радостно их встречал и выносил им воду, о массовой поддержке мятежников говорить не приходится. Об этом сказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главреди.

"Если взять доминирующий настрой россиян, то всем безразлично. Никто не вышел защищать легитимную власть в Ростове. Более того, понесли минеральную воду и соки вагнеровцам. Но говорить о массовой поддержке, когда бы армия целыми частями переходила на сторону мятежников, тоже не приходится. Всем безразлично, все выжидают. Это доминирующее настроение среди россиян", - отметил Золотарев.

Он обратил внимание, что воинственные посты россиян в соцсетях не означают, что граждане РФ будут так же воинственно вести себя в реальной жизни.

"Откроешь Фейсбук - такие воинственные у людей посты, а в реальной жизни всё иначе. Ведь одно дело декларировать боевой дух и готовность, а другое – реально подставлять голову. Поэтому обыватели предпочитали держаться от всего этого подальше", - сказал политолог.

Золотарев уверен, что если в РФ что-то таки произойдет, то это будет дворцовый переворот, как бывало уже не раз. А народ при этом будет молчать.

"Поэтому более вероятен сценарий не каких-то революционных событий и народных восстаний, а дворцового переворота. Вот он и может привести к тому, что шашечки домино начнут складываться: Дагестан, Чечня и тому подобное. Все прекрасно понимают: есть Путин - есть Кадыров, нет Путина - нет Кадырова. Кровников у главы Чечни более чем достаточно. Вот там может всё начаться. Поэтому ждем осени", - подытожил политолог.

Смотрите видео чата на Главреде с Андреем Золотаревым:

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Возможен ли еще один мятеж в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что в стране-агрессоре России может произойти новый военный мятеж или даже революция. Бунт способны поддержать многие люди. У главы Кремля Владимира Путина нет военной силы внутри своей страны, а его население не защищено.

Представитель Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь" высказал мнение, что режим Владимира Путина в стране-оккупанте России рухнет уже к концу 2024 года. Мятеж ЧВК "Вагнера" и Пригожина, избежавшего наказания из-за компромата на Путина, продемонстрировал предпосылки к таким событиям.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечал, что 2024-й может стать последним годом Путина у власти. Золотарев добавил, что процесс поиска преемника Путина после пригожинского мятежа радикально активизировался. Поэтому велики шансы на то, что 2024 год может стать последним годом пребывания Путина у власти, даже если он еще на определенное время задержится в Кремле.

Читайте также: