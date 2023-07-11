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Политолог пояснил, что пообещали Пригожина взамен на прекращение мятежа

Дмитрий Видоменко
11 июля 2023, 12:02 обновлено 11 июля, 12:02
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Политолог Андрей Золотарев полагает, что весь пригожинский мятеж изначально носил опереточный и декларативный характер.
Пригожин, Золотарев
Пригожину пообещали сохранение жизни и денег - Золотарев / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Главарю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожина путинские приспешники пообещали сохранить жизнь и материальное благополучие ‒ взамен на то, что он немедленно прекратит свой вооруженный мятеж. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Думаю, Пригожину предложили сохранение финансовых активов, даже вернули "газельку" с 4 миллиардами. Ему предложили жизнь и материальное благополучие в обмен на то, что он "сворачивает бузу" и пропадает с радаров. В пользу этой версии говорит и тот факт, что уже практически распущен медиа-холдинг, и пригожинская "фабрика троллей" перейдет в чьи-то умелые и более надежные руки, не пропадет. А вот журналистам можно только посочувствовать – они явно останутся без работы, а их работа на Пригожина будет расцениваться как негативный фактор", ‒ сказал он.

Золотарев полагает, что весь пригожинский мятеж изначально носил опереточный и декларативный характер.

"Что касается самого мятежа, то у меня все-таки ощущение того, что это был недомятеж. Вспомните события мятежа военных в Турции – там первым делом попытались ликвидировать Эрдогана и нанесли удар по гостинице, где он якобы находился. Правда, к тому времени Эрдоган уже сменил место, и его там не оказалось. Но всегда серьезный мятеж – это нейтрализация фигур у власти. Ладно, Пригожин был не против Путина, а против Шойгу. Но так ведь и Шойгу никто особо не ловил, хотя при желании это можно было бы продемонстрировать […] Но, возможно, в этот момент кто-то очень удачно им сыграл и подтолкнул. Когда один вертолет наносит удар по колонне, это очень дорогая декорация, которая должна убедить непосвященного человека в реальности происходящего. Но вертолетов одновременно может быть и десяток, и могли наноситься удары с воздуха по колонне, которая уязвима по определению, но никто даже не перекрывал движение для гражданских машин по М-4. Очень много вопросов и странных моментов в этом мятеже. Слишком все легко и просто до 17:00 субботы происходило", ‒ сказал он.

Смотрите на видео чат Андрея Золотарева на Главреде:

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь вагнеровцев назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено", после чего начал военный мятеж в РФ.

Утром 24 июня ЧВК "Вагнера" взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Вагнеровцы сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК "Вагнера" захватила и Воронеж. Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси в свою очередь заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отмечал, что Пригожин остановил свое наступление в 200 км от Москвы потому, что не хотел привести к развалу РФ. Он добавил, что Пригожина убедили относительно того, что этот мятеж может буквально "разорвать" Россию. Сделать ему это не позволили якобы "патриотические взгляды".

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