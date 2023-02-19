"Поставить на колени за один час": на росТВ побредили о победе над Польшей

Яков Кедми утверждает, что России не нужно вторгаться в Польшу. Мол, "чтобы танки шли на Варшаву", России даже не придется прилагать усилия.

Яков Кедми собрался побеждать Польшу / скриншот

Российский пропагандист Яков Кедми размечтался о "разгроме" Польши. По его мнению, Варшаву можно "поставить на колени за один час" благодаря оружию, которое есть в России.

Кедми утверждает, что РФ не нужно вторгаться в Польшу. Мол, "чтобы танки шли на Варшаву", России даже не придется прилагать усилия.

"Польшу можно поставить на колени за час, вернув ее в каменный век", — заявил пропагандист.

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"60 стратегических объектов могут быть уничтожены через 20 минут — и Польши нет, там больше ничего не будет. Там не будет водоснабжения, там не будет электричества, там не будет военных баз. Все, она вернется в каменный век. И для этого не нужно вводить войска", — добавил Кедми.

Яков Кедми размечтался о победе над Польшей / скриншот

Как сообщал Главред, путинский политолог и бывший депутат Госдумы Сергей Марков заявил, что российская так называемая "спецоперация" в Украине провалилась.

Тем временем российская пропагандистка Маргарита Симоньян попыталась оправдаться перед россиянами за постоянные провалы армии РФ в Украине. Она начала говорить, якобы цели России намеренно были сформулированы так размыто, ведь в процессе боевых действий "они могут меняться в зависимости от ситуации".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против 198 российских пропагандистов и участников ток-шоу на российских каналах.

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