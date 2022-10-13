"Появится более мощный защитник": эксперт рассказал, почему Лукашенко тянет время

Лукашенко ищет замену Путину в Китае / Коллаж Reuters, facebook.com

Лукашенко сейчас максимально пробует затянуть время, чтобы не отправлять белорусские войска в Украину. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Как уточнил эксперт, у Лукашенко сейчас наметилась позитивная внешнеполитическая динамика.

"С одной стороны, она связана с Турцией, где связи Беларуси только усиливаются, потому что у Лукашенко очень хорошие отношения с Эрдоганом и они начались не сегодня. С другой стороны, после некоторой паузы в сотрудничестве с Беларусью, оживился Китай. Во-первых, это декларация, которой Китай зафиксировал восстановление отношений с РБ на одну строчку выше, чем с Россией, а во-вторых - приглашение Лукашенко после 20 съезда КПК на встречу с Си Цзиньпином", - пояснил Тышкевич.

По мнению политолога, для Лукашенко крайне важна поддержка Китая, поскольку это может снизить зависимость Беларуси от РФ и лично Путина.

"Если до Нового года Лукашенко полетит в Китай и получит там определенные гарантии поддержки хотя бы на том же уровне, что и у Казахстана, это будет означать, что его поле для маневра расширится. Ведь тогда у Беларуси будет не только Россия как сила, которая может вмешаться, но и появится более мощный защитник, которого боится даже Путин. Это не значит, что для Лукашенко на 100% будет повторен кейс Токаева, но что-то вроде этого возможно", - сказал Тышкевич.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский считает, что если бы Китай присоединился к США, Евросоюзу и Великобритании, то это заставило бы Россию завершить войну против Украины.

Также, по мнению российского оппозиционера Марка Фейгина, Соединенные Штаты Америки и Китай проводят подготовку крупного соглашения по судьбе России. Вашингтон и Пекин намерены зафиксировать взаимные интересы в отношении государства, но китайцы заинтересованы в том, чтобы российское государство не распалось, а стало его вассалом.

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