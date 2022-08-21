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США и Китай готовят большую сделку по судьбе России – Фейгин

21 августа 2022, 19:44

Россия становится слабее – Китай заинтересован, чтобы она не распалась, а стала вассалом Пекина, считает Марк Фейгин.

США Китай Фейгин
Вашингтон и Пекин могут договориться разве что за счет России - Фейгин / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН

Соединенные Штаты Америки и Китай проводят подготовку крупного соглашения по судьбе России. Вашингтон и Пекин намерены зафиксировать взаимные интересы в отношении государства. Сверхдержавы не могут договориться иначе, как ни за счет РФ. Китайцы заинтересованы в том, чтобы российское государство не распалось, а стало его вассалом. Об этом заявил российский оппозиционный политик, юрист и адвокат Марк Фейгин.

В эфире ТСН он рассказал о том, что на планы Штатов и КНР договориться по России указывают утечки в западную прессу. Есть вероятность достижения сделки, напоминающей соглашение 37-го президента США Ричарда Никсона и бывшего главы, идеолога Китая Мао Цзедуна.

"Мы же это видели после визита Пелоси и в канун его. За два дня с президентом Китая беседовал Байден. Это утечки, которые идут в западной прессе. Байден очень расположен договориться с Пекином глобально. Не на уровне: "А давайте, вы не будете атаковать Тайвань, а мы с вами договоримся по торговому соглашению". Мне кажется, это гораздо более масштабное соглашение, напоминающее чем то Никсона и Мао, когда договорились. Кстати, архитектором этого соглашения был Киссинджер. А вот вы посмотрите последнее интервью Киссинджера, где он говорит, что с Китаем надо договариваться. А как можно с Китаем договориться, кроме как ни за счет России", - объяснил ситуацию юрист.

Также он отметил, что Россия становится слабее, и это выгодно КНР. В интересах Пекина – ослабление российского государства, но не его исчезновение. Китаю выгодна Россия в роли вассала, он намерен получить приз, который достанется китайцам по итогу сделки с американцами.

"Поэтому я склонен думать, что именно Россия — предмет разговора. Разве можно представить, что разговоры Байдена и Си Цзиньпина не касаются войны в Украине. Можно представить, что Вашингтон не станет использовать все рычаги, в том числе отношения с Китаем для того, чтобы усилить давление на Москву. Я вот не могу себе этого представить. Учитывая, что разговоры в начале были, я имею ввиду к 24 февраля, что Китай может дать оружие (России - ред.), возможность обойти санкции в отношении военных поставок, но этого ничего не произошло. Это означает, что площадка для договоренностей возможна. Есть просто официальная позиция Китая, он выступает за прекращение "конфликта", за соглашения, за мирные переговоры. От этого уже можно отталкиваться и разговаривать. Я думаю, что они на саммите G20 договорились встретится, осталось чуть (времени - ред.) и на саммите АСЕАН, я не исключаю, что будет, возможно, две встречи, и возможно, какой-то измерительный визит в Пекин самого Байдена, я бы тоже этого не исключал", - подчеркнул Марк Фейгин.

Ранее политический эксперт Тарас Чорновил заявил, что вряд ли следует ожидать военного столкновения США и Китая. По его словам, оба государства зависимы друг от друга. Однако Пекин в большей степени, поскольку ориентируется на доллар. Как полагает Чорновил, сейчас Байден предлагает КНР толерантно относиться к американской внешней политике в обмен на ослабление Штатами таможенных ограничений. Это устраивает обе стороны.

Бывший глава МИД Павел Климкин полагает, что Китай в ближайшие 10-20 лет не будет нападать на США. Пока Пекин не готов к такому военному столкновению. Однако китайское государство будет демонстрировать, что оно не боится подобного развития событий.

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