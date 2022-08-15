Китай еще не готов: дипломат рассказал, когда может начаться война между США и Китаем

Китай сильно зависит от США и потому пока не готов к войне - Павел Климкин / Reuters, УНИАН

​Китай вряд ли станет открыто нападать на Соединенные Штаты Америки в ближайшие 10 лет. Такое мнение в интервью Главреду озвучил дипломат, экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

По его мнению, Китай не хочет таких столкновений, но готов к ним и будет показывать, что ни в коем случае их не боится.

"Китай еще не готов к открытому противостоянию - это, по разным подсчетам, произойдет через 10-20 лет. Ему еще нужно решить как вопрос экономики, то есть владения Китаем всеми необходимыми технологиями, так и военные вопросы, ибо по ряду показателей (например, по флоту) Китай уже приближается к Штатам, тогда как в электронной разведке, искусственном интеллекте, ракетном вооружении - еще находится достаточно далеко", - считает Климкин.

Также экс-глава МИД обращает внимание на то, что в Китае существует совершенно другая система принятия решений, чем в российской диктатуре, которая представляет собой режим, где, в конце концов, слово Путина является последней инстанцией в принятии решений. Из-за этого Китай вряд ли будет открыто объявлять войну США.

"Более того, Китай, который имеет очень большие объемы торговли с США, ЕС, другими странами и зависит от их стабильности. Если эта торговля сколапсирует, то, соответственно, сколапсирует и Китай", - уточнил Климкин.

И добавляет, что по этой причине Китаю очень важно получить новые преимущества, оставаясь частью мировой системы. Потому Китай будет пытаться заполучить зону влияния в Азии из-за необходимости установления принципов и правил игры (сначала для Азии, а затем - и для всего мира) и, конечно, институтов, которые будут контролироваться Китаем. Например в рамках ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) или Азиатского банка развития. К ним будут добавляться новые, в том числе те, которые они, возможно, также будут строить в рамках концепции "Шелковый путь".

"Китай будет показывать, что он не боится. Я не исключаю, что китайцы пойдут на военную эскалацию, но контролируемую, поскольку это соответствует китайской ментальности. Будет ли это в ближайшее время или тогда, когда Китай будет лучше подготовлен, зависит от многих факторов, которые на сегодня, откровенно говоря, предсказать невозможно", - уточнил Климкин.

Соперничество Китая и США - новости: