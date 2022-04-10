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Президент Польши высказался о военных преступлениях РФ в Украине

10 апреля 2022, 20:16

Польша предоставит Украине поддержку на всех уровнях для наказания военных преступников.

Анджей Дуда
Анджей Дуда высказался о войне в Украине / Reuters

Польский президент Анджей Дуда заверил, что его страна будет прилагать все усилия для скорейшего наказания всех причастных к военным преступлениям РФ на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярии президента.

Польша предоставит Украине поддержку на всех уровнях для наказания военных преступников. Дуда убежден, что украинцы не должны десятилетиями ждать наказания виновных.

"Мы будем поддерживать Украину во всех юридических и дипломатических действиях, направленных на наказание виновных в преступлениях, которые в этот момент совершают россияне. Мы сделаем все, чтобы пострадавшим украинцам не пришлось ждать справедливости 80 лет!" – заявил президент в Twitter.

Санкции России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее резко раскритиковал Запад за ситуацию санкциями против России. В частности, он упрекнул европейское сообщество за несвоевременную помощь Украине, отказ от эмбарго на российские нефть и газ, а также отключения Сбербанка от SWIFT. По его словам, санкции направлены, скорее, на то, чтобы наказать, но не остановить РФ.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Европу за несостоятельность санкций в отношении России. Он акцентировал внимание на том, что Путин ведет жестокую войну против Украины, а европейские страны колеблются с усилением ограничений. Рубль в подобной обстановке уже стал укрепляться.

Евросоюз 8 апреля ввел новые санкции в отношении России. Речь идет об ограничениях против физических и юридических лиц из окружения главы РФ Путина. В списке оказались глава Сбербанка Герман Греф, а также олигархи Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг и Борис Ротенберг. Активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка и Окрытие заморожены.

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