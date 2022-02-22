Президент РФ выдвинул Украине ультиматумы для "урегулирования ситуации"

Путин выдвинул Украине ультиматумы / скриншот

Президент РФ Владимир Путин выдвинул Украине ультиматумы - для долгосрочного урегулирования ситуации необходимо, чтобы Киев признал российскую аннексию Крыма и отказался от вступления в НАТО.

"Эти вопросы мы обсуждали в ходе встреч с нашими европейскими партнерами и, собственно говоря, с нашими американскими партнерами мы тоже говорили об этом не один раз. По-моему, публично это не звучало, но я скажу. Естественно, вопрос звучит, что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированной в долгосрочной европейской перспективе, и чтобы мы могли жить спокойно… Ну я вам эту страшную раскрою - первое, что необходимо сделать всем, это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму", - отметил Путин во время пресс-конференции.

По его словам, он не понимает, чем решение по итогам "референдума" в Крыму отличается от решения властей Косово. Путин также подчеркнул, что вторым требованием является то, чтобы Украина сама отказалась от вступления в НАТО и реализовала идею нейтралитета.

И последнее, по его словам, требование - демилитаризация Украины. В то же время он добавил, что решение проблемы Донбасса уже якобы "стало неактуальным".

Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".

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В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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