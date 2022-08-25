"Причинить боль" не удалось: торговля России с США дает более миллиарда в месяц

Торговля c США дает России более 1 млрд долларов в месяц / reuters

Как ни странно, спустя полгода после начала полномасштабной войны в Украине, российские товары все же продолжают поступать на рынок СШАЭ несмотря на введение "жестких" санкций. Москва каждый месяц зарабатывает на торговле более 1 млрд долларов, пишет издание AP.

По информации СМИ, президент США Джо Байден обещал "причинить боль" российскому лидеру Владимиру Путину и нанести "сокрушительный удар" посредством эмбарго на импорт водки, алмазов, нефти и других товаров.

Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Президент выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

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Посольство Латвии в России с 5 августа на неопределенный срок приостановило прием заявлений на получение виз для россиян.

Эстония приняла решение закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными этой страной, с некоторыми исключениями.

По данным СМИ, министры иностранных дел Европейского Союза в конце месяца обсудят возможные визовые ограничения для граждан России.

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