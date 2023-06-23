Пригожин пошел против Кремля и разразился откровениями о войне: что он заявил

По словам главаря "вагнеровцев", Украина не "бомбила Донбасс восемь лет", а армия РФ оказалась "воздушным пузырем".

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Пригожин рассказал, зачем Путину была нужна война в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин разразился очередными откровениями и заявил, что Украина не бомбила оккупированный Донецк, а представители офиса президента РФ систематически разворовывали Донбасс.

В интервью, опубликованном его пресс-службой, Пригожин опроверг любимую сказку Кремля о том, что "Украина восемь лет бомбила Донбасс".

"Украина не бомбила Донецк 8 лет, а только позиции россиян. ВСУ не собирались нападать на Россию с блоками НАТО. Минобороны России обманывает общественность и президента", — заявил Пригожин.

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По его словам, идеолог "русской весны" и бывший советник президента РФ Владислав Сурков, заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак, представители ФСБ и другие разворовывали Донбасс.

"С 2014 по 2022 год Донбасс весь распиливался, Донбасс разворовывался различными людьми, часть из них были из администрации президента, часть - из ФСБ, часть - привлеченные олигархи, такие как Курченко. Это люди, который воровали деньги жителей Донбасса, которые находились в непризнанных республиках "ЛНР" и "ДНР", - рассказал Пригожин.

Также Пригожин заявил, что Зеленский, когда стал президентом, был готов к договорённостям.

"Всё, что нужно было сделать, это слезть с Олимпа, пойти и договориться с ним", — сказал "повар" Путина.

Также Пригожин заявил, что "война была нужна, чтобы Шойгу получил "звезду героя".

"Война была нужна олигархическому клану, управляющему Россией. Война была нужна, чтобы поставить президентом Украины Медведчука", — сказал глава ЧВК "Вагнер".

По словам Пригожина, в 2014 году российская армия не была готова выйти на границы "ЛНР" и "ДНР". И, в целом, когда главой минобороны РФ в 2012 году стал Сергей Шойгу, армия РФ ничем не занималась и была не способна проводить крупномасштабные действия. Российская армия оказалась "воздушным пузырем".

"У Шойгу не хватило яиц, чтобы взять Киев, он трусливо сидел в своём кабинете, не имея нормальной разведки", - добавил Пригожин.

Смотрите видео - Пригожин рассказал, что на самом деле происходило на Донбассе с 2014 по 2022 год:

Последние заявления Пригожина о войне в Украине

Недавно Пригожин пожаловался, что армия Украины продвигается на поле боя и оттесняет российских оккупантов. У врага якобы "проблемы с оружием и боеприпасами". По словам Пригожина, таким образом оккупанты и вовсе могут посыпаться, а ВСУ в один момент вернут захваченный россиянами Крым.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что риторика главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и его действия – не спектакль. Он первым осознал будущий крах российской верхушки и способен спровоцировать смуту и мятеж в стране-агрессоре России. Российский диктатор Владимир Путин больше не сможет никому передать власть.

Российский публицист, политолог Андрей Пионтковский считает, что Пригожин своей агрессивной риторикой пытается построить политическую карьеру. Он вышел за рамки статуса "человека Путина", а россиянам нравится критика в адрес министра обороны оккупантов России Шойгу и главы Генштаба Герасимова. Россияне, с большой вероятностью, могут оказать Пригожину поддержку.

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