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"Проблема на 50 лет": эксперт назвал сценарии развития событий на Ближнем Востоке

Анна Ярославская
17 октября 2023, 01:32
Один из вариантов, к которому может прибегнуть Израиль, это точечная зачистка. Это самый легкий сценарий, который уже применялся.
Максим Розумный, армия Израиля
Максим Розумный назвал несколько сценариев развития событий на Ближнем Востоке / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Twitter Israel Defense Forces

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный спрогнозировал, как дальше будут развиваться события в Израиле. По его словам, есть несколько сценариев.

Один из вариантов, к которому может прибегнуть Израиль, это точечная зачистка. К этому сценарию страна уже прибегала не раз.

"То есть израильские спецназовцы наверняка зайдут в какие-то регионы после бомбардировки сектора Газа, уничтожат какие-то ячейки, кого-то освободят, кого-то, наоборот, захватят, кого-то уничтожат, и в дальнейшем все вернется к тому же состоянию. То есть та самая стена", - сказал Розумный в интервью Главреду.

Он предполагает, что еще какое-то время будет продолжаться блокада и "жесткая политика умиротворения", а потом все вернется к тому же состоянию. При этом террористические группировки будут значительно ослаблены.

"Этот вариант инерционный, ожидаемый, и, в принципе, тогда это будет просто один из эпизодов этой бесконечной, вялотекущей войны между арабами и израильтянами на этой земле", - сказал Розумный.

По словам эксперта, если Израиль решится на что-то более серьезное, то это будет иметь далеко идущие последствия и приведет к резкому усилению напряжения в регионе.

"Конечно, арабские страны, которые окружают Израиль, будут этим очень недовольны - они будут раздувать скандал вокруг этого. И все те процессы, которые начались - налаживание отношений, деэскалация отношений со странами Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ), конечно, отойдет в прошлое, потому что начнется очень жесткая конфронтация. И очевидно, что это может вызвать появление других горячих точек в том же регионе", - сказал эксперт.

Розумный добавил, что в этом случае будет уже другая история, потому что Иран и Саудовская Аравия враждуют.

"Так что это будет принципиально другая ситуация, которая потребует от Соединенных Штатов занимать какую-то однозначную позицию", - сказал он.

"Словом если Израиль на это решится – ликвидировать сектор Газа – это будет событие полувековой давности. Как вот обещал Биньямин Нетаньяху на 50 лет решить проблему, но боюсь, что это будет создана проблема на следующие 50 лет", - резюмировал эксперт.

Смотрите интервью Максима Розумного Главреду:

Что происходит в Израиле

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны после того, как террористы ХАМАС напали на Израиль рано утром 7 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену, что придется начать наземную операцию в Сектора Газа. Иерусалим должен ответить серьезной военной силой на ситуацию, которая происходит на Ближнем Востоке.

15 октября стало известно, что израильское командование отложило наземную операцию в секторе Газа, целью которой остается уничтожение всех главарей и членов ХАМАС, из-за облачности. Погодные условия якобы не позволяют ЦАХАЛ эффективно прикрывать сухопутную армию с неба.

Президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но Палестинское государство нужно сохранить.

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Максим Розумный новости Израиля Нападение ХАМАС на Израиль война в Израиле
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