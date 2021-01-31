Пропагандисты России нашли "след США" в фильме Навального про "дворец Путина"

В России заявили, что фильм о "дворце Путина" снят при поддержке США / Скриншот YouTube

На государственном телеканале Россия 1 показали сюжет, в котором говорится о том, что расследование оппозиционера Алексея Навального про дворец в Геленджике снимали на киностудии Германии за деньги, которые выделили американцы.

Как сообщает информагентство РИА Новости, в сюжете речь идет о том, что фильм Навального о "дворце Путина" был снят в немецкой коммуне Кирхартен на киностудии Black Forest. Россияне считают, что проведение расследования якобы является деятельностью за деньги США против России.

Указывается, что начало работы студии совпало со стартом расследования Навального, а руководители киностудии, также работавшие в США, заявили журналистам о помощи российскому оппозиционеру в проведении съемок.

"Открытие самой студии в Германии удивительным образом совпало с началом расследования про "дворец". Вайленды (руководители студии) несколько лет проработали в США и подтвердили журналистам, что помогали Навальному. Навальный спокойно на этой студии работал и снимал, ездил по всей Германии. Оказывается, еще в декабре из Америки позвонили в эту студию Black Forest и зарезервировали время на съемку. Появляется вопрос, как произошло так, что в Германии политики и СМИ об этом молчали, позволяя открыто вести антироссийскую деятельность на деньги США", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеИстория с дворцом Путина превратилась в дегенеративный водевиль

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