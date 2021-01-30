Владельцем царского дворца в Геленджике "назначили" друга Путина, построившего Крымский мост

Нашумевший "дворец Путина" якобы принадлежит известному миллиардеру.
Российский миллиардер, глава совета директоров компании Стройгазмонтаж – подрядчика строительства Крымского моста – Аркадий Ротенберг утверждает, что царский особняк под Геленджиком, который в расследовании Фонда борьбы с коррупцией под руководством оппозиционера Алексея Навального фигурирует как "дворец" президента РФ Владимира Путина, принадлежит ему.
Ротенберг поделился с Telegram-каналом Mash, что он бенефициар комплекса зданий у Геленджика.
"…я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное…", – сказал собеседник.
Ротенберг – друг Путина, поэтому можно сделать вывод, что его "назначили" владельцем скандального "дворца".
"Дворец Путина" в Геленджике – главные факты
- В Фонде борьбы с коррупцией провели расследование и выяснили, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
- По сведениям Фонда, на территории особняка есть тоннель для спуска к Черному морю, подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец и церковь.
- Владимир Путин заявил, что не имеет никакого отношения к объекту.
Автор: Екатерина Присяжнюк