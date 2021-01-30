Владельцем царского дворца в Геленджике "назначили" друга Путина, построившего Крымский мост

Аркадий Ротенберг "повесил" на себя скандальный особняк / Скриншот

Российский миллиардер, глава совета директоров компании Стройгазмонтаж – подрядчика строительства Крымского моста – Аркадий Ротенберг утверждает, что царский особняк под Геленджиком, который в расследовании Фонда борьбы с коррупцией под руководством оппозиционера Алексея Навального фигурирует как "дворец" президента РФ Владимира Путина, принадлежит ему.

Ротенберг поделился с Telegram-каналом Mash, что он бенефициар комплекса зданий у Геленджика.

"…я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное…", – сказал собеседник.

Ротенберг – друг Путина, поэтому можно сделать вывод, что его "назначили" владельцем скандального "дворца".

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