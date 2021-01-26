"Это был не я": Путин попытался разоблачить фотожабы про дворец

Президент России рассказал свою версию о дворце в Геленджике.
Президент России Владимир Путин прокомментировал снимок, на котором он якобы плавает в 25-метровом бассейне во дворце в Геленджике.
По словам Путина, дворец в Геленджике ему не принадлежит а само фото, где он плавает баттерфляем в поместье назвал монтажом и компиляцией.
"Вот разместили мое плавание стилем баттерфляй, где я так, корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: "Скучно, девочки". Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", - отметил Путин.
При этом он заявил, что само видео он не смотрел, из-за отсутствия времени, но листал видеоподборки, которые ему принесли помощники.
Реакция Путина на скандальный бассейн и дворец в Геленджике стала поводом для троллинга в Сети и массы новых фотожаб.
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Дворец Путина в Геленджике - о чем ранее сообщал Главред:
- В Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
- В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.
- В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.