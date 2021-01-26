"Это был не я": Путин попытался разоблачить фотожабы про дворец

Как выглядит скандальный дворец Путина / navalny.com

Президент России Владимир Путин прокомментировал снимок, на котором он якобы плавает в 25-метровом бассейне во дворце в Геленджике.

По словам Путина, дворец в Геленджике ему не принадлежит а само фото, где он плавает баттерфляем в поместье назвал монтажом и компиляцией.

"Вот разместили мое плавание стилем баттерфляй, где я так, корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: "Скучно, девочки". Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", - отметил Путин.

25-метровый бассейн во дворце в Геленджике / navalny.com

При этом он заявил, что само видео он не смотрел, из-за отсутствия времени, но листал видеоподборки, которые ему принесли помощники.

Реакция Путина на скандальный бассейн и дворец в Геленджике стала поводом для троллинга в Сети и массы новых фотожаб.

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