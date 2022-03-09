Прощай, Россия: Jack Daniel's уходит из страны-агрессора

Россия остается без Jack Daniel's

Компания Brown-Forman Corp, производитель виски Jack Daniel's, принял решение о приостановке коммерческой деятельности в России, говорится в соцсетях компании.

"Мы приостанавливаем коммерческую деятельность в России. Мы присоединяемся к мировому сообществу в призыве к миру", - говорится в сообщении компании.

Портфель брендов Brown-Forman включает виски Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, водку Finlandia, текилу Pepe Lopez, el Jimador и др. Продукция компании представлена более чем в 170 странах.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, украинского президента спасает мощная сеть разведки и контрразведки. Таким образом диверсионно-разведывательные группы ликвидируются еще на подходах.

Также ранее разведка США сообщила, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к эскалации в Украине. Российский президент сейчас "зол и расстроен", и он может попытаться раздавить украинскую армию, несмотря на жертвы среди мирного населения.