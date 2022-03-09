В РФ уже отрицают, что хотели свергнуть действующую власть в Украине / Reuters

В Министерстве иностранных дел России заявили, что якобы в задачи так называемой "операции" РФ против Украины не входило свержение действующей власти.

Об этом заявила официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга, пишет "Украинская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс".

"В ее (так называемой "специальной операции" – ред.) задачи не входят ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения", – заявила Захарова.

Ранее президент страны-агрессора Владимир Путин называл войну против Украины "денацификацией". Однако через несколько дней после нападения на украинские территории, когда РФ увидела, что не добивается успеха, в Москве начали менять и уменьшать свои требования.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, украинского президента спасает мощная сеть разведки и контрразведки. Таким образом диверсионно-разведывательные группы ликвидируются еще на подходах.

Также ранее разведка США сообщила, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к эскалации в Украине. Российский президент сейчас "зол и расстроен", и он может попытаться раздавить украинскую армию, несмотря на жертвы среди мирного населения.

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