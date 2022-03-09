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Нападение РФ на каналы поставки помощи НАТО будет означать нападение на весь Альянс – Столтенберг

9 марта 2022, 15:14

Если РФ нападет на любые каналы, по которым другие государства, входящие в Альянс, перемещают помощь Украине – это будет иметь для Москвы серьезные последствия.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг / УНИАН

Если российские захватчики нападут на каналы, которыми страны-члены НАТО поставляют Украине помощь, то это будет расцениваться как нападение на весь Североатлантический альянс.

Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет издание СВС News.

Таким образом война опасно обострится для России, подчеркнул генсек Альянса.

"Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН. Россия является агрессором, а Украина защищается. Если произойдет нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это повлечет применение статьи 5", – отметил Столтенберг.

В упомянутой ним статьи 5 Североатлантического договора речь идет о том, что нападение на какую-то из стран-членов НАТО считается нападением на весь Альянс.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал шанс Украины вступить в НАТО. Украина никак не может добиться от Альянса закрытия небо над нашей страной ‒ чтобы помочь в войне против России. Соответственно, Зеленский говорит, что он уже "остыл" по вопросу вступления страны в Альянс.

В НАТО в то же время заявили, что РФ не добьется в ближайшие дни каких-либо успехов в оккупации Украины.

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НАТО Йенс Столтенберг Североатлантический альянс
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