Еврокомиссия расширила санкции против России и Беларуси

Санкционный список ЕС будет расширен до 160 фамилий. Ограничения также наложат на Беларусь.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций против России.
Речь идет о причастных к российской агрессии против Украины лиц и компаний.
"Продолжаем усиливать сетку санкций в ответ на военную агрессию России против Украины. Санкции против 160 человек, в частности, олигархов и членов Совета федерации, банковского сектора Беларуси, экспорта морской навигационной техники в Россию и добавление криптоактивов", – написала фон дер Ляйен на официальной странице в Twitter.
Напомним, Россия заняла первое место, как страна против которой введено наибольшее количество санкций. До этого этот антирейтинг возглавлял Иран.
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Автор: Ульяна Полищук