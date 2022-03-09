Еврокомиссия расширила санкции против России и Беларуси

Санкции против России расширены / gettyimages

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций против России.

Речь идет о причастных к российской агрессии против Украины лиц и компаний.

"Продолжаем усиливать сетку санкций в ответ на военную агрессию России против Украины. Санкции против 160 человек, в частности, олигархов и членов Совета федерации, банковского сектора Беларуси, экспорта морской навигационной техники в Россию и добавление криптоактивов", – написала фон дер Ляйен на официальной странице в Twitter.

Напомним, Россия заняла первое место, как страна против которой введено наибольшее количество санкций. До этого этот антирейтинг возглавлял Иран.

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