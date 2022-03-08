Россия не добьется в ближайшие дни успехов в оккупации Украины - НАТО

НАТО о войне России против Украины / Reuters

Россия не добьется в ближайшие дни каких-либо успехов в оккупации Украины.

"Мы видим минимальные изменения. Впервые мы не ожидаем от них каких-либо успехов. Они вкладывают всё, что у них есть, и всё еще добиваются очень небольшого прогресса. Никто не думал, что они столкнутся с этими простыми проблемами. Спустя две недели они так и не смогли решить свои проблемы с логистикой", - заявил представитель НАТО, сообщает CNN.

Ракетные обстрелы Харькова

28 февраля Харьков подвергся массированному удару Градами.

В 8 часов утра 1 марта российские захватчики накрыли Харьков массированными ракетными ударами. Одна из ракет прилетела на площадь Свободы в центре города и попала в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате атак погибли семь человек, еще 24 - пострадали.

Также российские военные всю ночь обстреливали жилые кварталы и негражданские объекты в области. Вражеские самолеты СУ-25 бомбили позиции Чугуева (Башкировка и аэродром), 5-ю ТЭЦ в облцентре, танковское училище на Полтавском пути и общежитие на улице Клочковской. В результате обстрелов есть погибшие и раненные.

Утром 2 марта в Харькове раздался новый мощный взрыв. Военные РФ нанесли ракетный удар по областному управлению полиции. Здание было почти полностью уничтожено.