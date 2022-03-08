Мы не будем умолять о чем-то на коленях: Зеленский прокомментировал шанс Украины вступить в НАТО

Владимир Зеленский / Reuters

Украина никак не может добиться от НАТО закрытия небо над нашей страной ‒ чтобы помочь в войне против России. Соответственно, президент Украины Владимир Зеленский говорит, что он уже "охладел" относительно вопроса вступления страны в Альянс. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию ABC.

"Мы никогда не хотели быть страной, которая умоляет о чем-то на коленях. И мы не собираемся быть этой страной, и я не хочу быть этим президентом […]Альянс боится спорных вещей и конфронтации с Россией ", – ответил Зеленский.

До того и лично президент, и другие высокопоставленные чиновники Украины неоднократно обращалась к НАТО по поводу введения режима закрытого неба. Речь идет о том, чтобы войска НАТО помогали Украине сбивать вражеские ракеты и самолеты над нашим воздушным пространством Это можно сделать, используя натовские системы ПВО или самолеты.

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Напомним, ранее НАТО не пойдет на закрытие воздушного пространства над Украиной, ведь это будет означать вступление в военный конфликт с Россией, что поставит под угрозу жизнь миллионов европейцев.

С таким заявлением выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире германского телеканала ARD.

"Это означало бы, что самолеты НАТО будут обстреливать российские самолеты, это означало бы прямое участие НАТО в конфликте. У нас есть ответственность за защиту собственного населения", - заявила Бербок.