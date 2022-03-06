Украина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО: Арахамия назвал причину

Арахамия / Reuters, УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Украина не будет бороться за заявку на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО), поскольку в НАТО не готовы даже обсуждать вопрос о членстве, по крайней мере, в течение ближайших пяти или десяти лет.

Как рассказал Арахамия в интервью для Fox News Украина готова обсуждать некоторые модели взаимодействия, не входящие в НАТО.

По его словам это прямые гарантии разных стран, таких как США, Китай, Великобритания, может быть, Германия и Франция, поскольку наша страна открыта для обсуждения таких вещей в более широком кругу, не только в рамках двусторонних дискуссий с Россией, но и с другими партнерами.

"Ответ, который мы получаем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать вопрос о нашем членстве в НАТО, по крайней мере, в течение ближайших пяти или десяти лет. Мы не будем бороться за натовские заявки, мы будем бороться за результат, а не за процесс", - подчеркнул политик.

Также Арахамия призвал США поставить в Украину средства ПВО, раз НАТО не решается закрыть небо для российской авиации.

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"Нам не нужны натовские самолеты, дайте нам ракеты ПВО и мы сами все сделаем", - сказал он.

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Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что украинские военные тренировались на советских МИГах и других боевых самолетах. У его страны нет военных самолетов, которые можно было бы передать украинской армии.

Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.

В то же время бывший спецпредставитель США по Украине, экспосол США при НАТО Курт Волкер допустил, что бесполетная зона над Украиной возможна - по его мнению, это можно сделать сначала над Киевом и Западной Украиной чтобы предотвратить атаки против гражданского населения и критической инфраструктуры, такой как АЭС.

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