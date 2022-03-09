"Дали разрешение стрелять по гражданским": пленный офицер рассказал, как РФ хотела захватить Харьков

Пленный офицер рассказал, как РФ собиралась захватить Харьков / Фото Reuters

Пленный во время боев за Харьков российский офицер одним из первых признался, что ехал не на "учения", а на войну в Украине.

Он рассказал, что получил от руководства задание захватить Харьков за три дня. Однако российские захватчики не ожидали такого сопротивления со стороны украинцев. Об этом он заявил во время допроса в СБУ.

"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также имели разрешение открывать огонь по тем, кто будет сопротивляться, и по всем жителям города", – рассказал начальник взвода.

На вопрос, был ли у него приказ обстреливать гражданские объекты, он ответил утвердительно.

По словам офицера, он знал, что едет на территорию Украины. Однако им сказали, что они отправляются в Украину как "миротворцы", чтобы якобы "освободить ее от нацистов".

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Также он рассказал, что из всего взвода после боя остались в живых только он и еще один солдат, после этого русский офицер сам сдался в плен.

Ранее российский техник, попавший в плен СБУ, рассказал, что дезертирство среди оккупантов становится массовым – захватчики бегут из войска даже по дороге в Украину.

Также ранее в МВД сообщили, что российские оккупанты, попавшие в плен, будут работать на восстановление украинской экономики. По словам первого заместителя главы МВД Евгения Енина, Украина будет использовать в отношении российских пленных все возможности, которые предоставляют Женевские конвенции.

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