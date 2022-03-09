"Дали разрешение стрелять по гражданским": пленный офицер рассказал, как РФ хотела захватить Харьков

На захват города российским солдатам дали три дня, но они не ожидали такого сопротивления от украинцев.
Пленный во время боев за Харьков российский офицер одним из первых признался, что ехал не на "учения", а на войну в Украине.
Он рассказал, что получил от руководства задание захватить Харьков за три дня. Однако российские захватчики не ожидали такого сопротивления со стороны украинцев. Об этом он заявил во время допроса в СБУ.
"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также имели разрешение открывать огонь по тем, кто будет сопротивляться, и по всем жителям города", – рассказал начальник взвода.
На вопрос, был ли у него приказ обстреливать гражданские объекты, он ответил утвердительно.
По словам офицера, он знал, что едет на территорию Украины. Однако им сказали, что они отправляются в Украину как "миротворцы", чтобы якобы "освободить ее от нацистов".
Также он рассказал, что из всего взвода после боя остались в живых только он и еще один солдат, после этого русский офицер сам сдался в плен.
Ранее российский техник, попавший в плен СБУ, рассказал, что дезертирство среди оккупантов становится массовым – захватчики бегут из войска даже по дороге в Украину.
Также ранее в МВД сообщили, что российские оккупанты, попавшие в плен, будут работать на восстановление украинской экономики. По словам первого заместителя главы МВД Евгения Енина, Украина будет использовать в отношении российских пленных все возможности, которые предоставляют Женевские конвенции.
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