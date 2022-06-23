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Ружья для Украины: в США полиция собрала груз оружия для украинцев

23 июня 2022, 09:58

В американском городе Майами полиция провела акцию по сбору у граждан огнестрельного оружия, которую пообещали передать для защиты Украины от агрессии РФ

Оружие, США
В США полиция собрала груз оружия для украинцев / ua.depositphotos.com и Twitter

В США, в штате Флорида, в мегаполисе Майами, местные копы собрали 68 экземпляров огнестрельного оружия ‒ "ради защиты Украины". Такое сообщение было опубликовано на официальной странице местного Департамента полиции в сервисе микроблогов Twitter.

Акция называлась Guns 4 Ukraine ("Оружие для Украины"). Как говорят полицейские, основной целью мероприятия было сокращение единиц оружия на улицах Майами и одновременно оказание помощи украинцам в защите от полномасштабной военной российской агрессии.

Согласившимся сдать свое оружие американцам платили компенсацию: за пистолет — 50 долларов, за ружье — 100 долларов, а за пистолеты-пулеметы AK-47 или AR-15 — 150 долларов.

Интересно, что желающих сдать оружие оказалось достаточно много – к зданию мэрии Майами выстроилась целая очередь автомобилей и мотоциклов. Как говорят копы, только за один день акции им удалось собрать 68 единиц оружия.

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Напомним, ранее представители Пентагона говорили, что отгрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии новую партию мощного оружия - 155-миллиметровых буксируемых гаубицам M777.

"Гаубицы являются частью усилий США наряду с партнерами и союзниками из НАТО для предоставления Украине дополнительных возможностей", – сообщили американские офицеры.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что у России тотальное преимущество в артиллерии на Донбассе. Дипломат призвал Запад усилить поставки вооружений Киеву. Глава МИД Украины подчеркнул, что без усиления военной помощи ВСУ будет сложно противостоять наступлению российских войск, не говоря уже о переходе в контрнаступление.

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Автор: Егор Бунин
новости США Майами АК-47 война России и Украины
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