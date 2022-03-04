Путин и его военачальники могут попасть в тюрьму за военные преступления

Владимир Путин / Фото сайт Кремля

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб считает, что хозяина Кремля Владимира Путина привлекут к ответственности из-за военных преступлений и он может попасть в тюрьму.

По словам Рааба, риск того, что Путин попадет в тюрьму, очень реален. То же касается и всех военных командиров страны-агрессора.

"Помимо его личной ситуации, каждый командир, действующий в Украине или даже в Москве, когда они сталкиваются с незаконными приказами, будь-то нападение на гражданских лиц или нападение на незаконные объекты, теперь они знают, что Международный уголовный суд ведет расследование, а главный прокурор Карим Хан, похоже, едет в Украину", - отметил Рааб.

Как сообщал Главред, 2 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан принял решение об открытии официального расследования ситуации в Украине. События последних дней дают основания полагать, что на территории Украины продолжают совершаться преступления, подпадающие под юрисдикцию Гаагского трибунала.

В Украину выехали сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала для расследования преступлений российских агрессоров против Украины.

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