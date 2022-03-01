Вторжение в Украину оборачивается для Путина "опасным злоключением" - министр юстиции Британии

Доминик Рааб / Фото Reuters

Заместитель премьер-министра, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что вторжение России в Украину превращается в гораздо более опасную авантюру, чем представлял себе хозяин Кремля Владимир Путин.

Рааб добавил, что меры, принятые Великобританией, включая санкции, оказывают влияние, передает Sky News.

Он подчеркнул, что правительство будет делать все возможное, чтобы ослабить "военную машину Путина", и повторил утверждение премьера Бориса Джонсона о том, что вторжение российского президента в Украину "должно провалиться".

Рааб заявил, что опасается, что Путин ответит на западные санкции "еще более варварской тактикой" в Украине.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

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В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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