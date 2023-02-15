Путин не раз пытался ликвидировать лидеров других стран и сейчас готовит новое покушение - СМИ

За последний год было несколько неудачных попыток ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Путин якобы готовит дестабилизацию ситуации в Грузии / сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин не раз пытался устроить покушение на глав государств, но его попытки так и не увенчались успехом. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, за последний год было несколько неудачных попыток ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

"Путин лично давал распоряжения организовать покушения на президента Польши Анжея Дуду, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона (одна попытка покушения на британского премьера была заблокирована на стадии организации, а две на стадии подготовки). Большинство попыток организации покушений было инициировано лично Владимиром Путиным во время совещаний с приближенными к президенту людьми из руководства силового блока. Каждый раз, когда президенту сообщали о новой неудаче, он искренне расстраивался и сетовал на отсутствие профессионализма у организаторов и исполнителей", - пишет генерал СВР.

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Сообщается, что хозяин Кремля планировал дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Одним из основных факторов дестабилизации должно было стать покушение на президента Майю Санду, что должно было обеспечить приход к власти марионеточного руководства, полностью ориентированного на Кремль", - отмечают на канале.

Планы Путина провалились и в этот раз, поэтому президент РФ "решил немного сдвинуть вектор".

"Теперь под ударом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Это, по мнению Путина, намного более эффективный способ дестабилизации, чем убийство Саакашвили в заключении. При внешней лояльности Гарибашвили к Кремлю Путин готов им пожертвовать ради создания очередного центра дестабилизации, и Кавказ, по мнению российского президента, сейчас просто великолепно укладывается в общие планы. Маленькая победоносносная война близка как никогда", - резюмировали на канале.

Ранее СМИ писали, что российский диктатор Владимир Путин хочет провести быструю и результативную "спецоперацию" в отношении соседней страны, где победу можно практически "гарантировать". Такой страной президент РФ считает Грузию.

Как сообщал Главред, заместитель главы Минобороны Польши Марцин Очепа заявил, что в ближайшие 3-10 лет существует серьезный риск войны с Россией. По его словам, это время нужно максимально использовать, чтобы перевооружить польскую армию.

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