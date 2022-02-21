Путин вспомнил, как спрашивал у США о принятии России в НАТО

Владимир Путин рассказал, как спрашивал у США про НАТО / Reuters

Президент России Владимир Путин пожаловался, что в 2000 году спрашивал у в то время президента США Билла Клинтона, как Штаты отнесутся к принятию России в НАТО, но получил "очень сдержанную реакцию" на вопрос.

"Скажу сейчас то, о чем никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Не буду раскрывать все подробности той беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанной", - сказал Путин во время видеообращения к россиянам по вопросу признания независимости "ДНР" и "ЛНР" 21 февраля.

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Путин добавил, что то, как "американцы реально отнеслись к этой возможности фактически – видно на их практических шагах" в отношении России. По словам Путина, США "открыто поддерживали террористов на Северном Кавказе", "пренебрежительно относились" к требованиям и озабоченностям России в сфере безопасности относительно "расширения НАТО" и пр.

По мнению Путина, дело не в российском политическом режиме, ни в чем-то другом, а в том, что США и НАТО "не нужна такая большая самостоятельная страна как Россия".

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Украина требует гарантий безопасности в рамках Будапештского меморандума

Секретарь СНБО Алексей Данилов в декабре прошлого года сделал заявление о том, что подписание Будапештского меморандума стало обманом для украинского государства. По мнению чиновника, Киеву должны предоставить компенсацию за отказ страны от ядерного оружия.

В феврале этого года три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – призвали государства, которые подписали "Будапешт" и являются гарантами выполнения документа, остановить российскую агрессию. Они отметили, что только таким образом страны смогут доказать, что договор не был обманом Киева.

Президент Владимир Зеленский 19 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности объявил о том, что Киев инициирует консультации со странами-подписантами Будапештского меморандума. Если дискуссия не состоится, или на мероприятии так и не примут решений по гарантиям безопасности для Украины, Киев поставит под сомнение действие документа.

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