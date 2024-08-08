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Путина могут арестовать в Мексике: Украина направила запрос

Анна Косик
8 августа 2024, 10:16
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Арест российского диктатора будет возможен, если он приедет на инаугурацию нового президента Мексики.
Шейнбаум, Путин, флаг Украины
Мексика признает юрисдикцию МКС, поэтому должна арестовать Путина в случае его прибытия / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

Украина просит Мексику арестовать кремлевского диктатора Владимира Путина в случае его приезда на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум.

Как пишет Посольство Украины в Мексике в Facebook, Украина надеется, что правительство страны знает о том, что Владимир Путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей в Россию. Выдал его Международный уголовный суд, юрисдикцию которого признает Мексика.

"Мы верим, что мексиканское правительство в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутое судебному органу ООН в Гааге", - говорится в сообщении.

видео дня

Украина обратилась с таким запросом в связи с тем, что накануне, 7 августа, Мексика пригласила главу Кремля Владимира Путина на инаугурацию.

Что такое Посольство Украины в Мексике?

Посольство Украины в Мексиканских Соединенных Штатах - дипломатическая миссия Украины в Мексиканских Соединенных Штатах, находится в Мехико. Основная задача Посольства Украины в Мехико представлять интересы Украины, способствовать развитию политических, экономических, культурных, научных и других связей, а также защищать права и интересы граждан и юридических лиц Украины, находящихся на территории Мексики, пишет Википедия.

Ордер на арест Владимира Путина

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, которого подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило минимум с 24 февраля 2022 года.

В Британии впоследствии заявили, что российскому диктатору Владимиру Путину очень сложно передвигаться по миру из-за решения Международного уголовного суда выдать ордер на его арест, ведь есть много стран, которые поддерживают МУС.

Ранее сообщалось, что после выдачи ордера на арест Путина Интерпол начнет разыскивать президента России. Если Путин не явится в суд для дачи показаний, то его объявят в международный розыск, и хозяина Кремля могут задержать в любой стране, которая является стороной Римского статута МУС.
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