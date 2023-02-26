Путина ждет поражение, но мира он не хочет: в Испании заявили об опасности главы Кремля

Директор страны-агрессора РФ Владимир Путин должен сам решить, что будет вести диалог с Киевом, однако он стремиться продолжать войну, считает Маргарита Роблес.

Путин намерен продолжать войну и представляет опасность для человечества - Роблес / Скриншот YouTube

Руководитель страны-оккупанта Владимир Путин настроен на продолжение войны против Украины, а не на переговоры с Киевом. Глава Кремля опасен для человечества – из-за него гибнут тысячи украинцев и многие россияне. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

В интервью La Vanguardia она сказала о том, что Путин осознает свое поражение в войне, однако все равно продолжает угрожать и не собирается прекращать боевые действия.

"Он подчеркнул, что не хочет мира. Он хорошо понимает, что проиграет это сражение. Абсолютно угрожающие его высказывания о том, что "война не закончится" и что Россия непобедима, свидетельствуют о том, что он представляет опасность для человечества", - отметила Роблес, комментируя послание директора РФ Федеральному собранию.

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По ее словам, руководитель страны-оккупанта России должен быть первым человеком, которому следует принять решение о начале переговоров. Из-за него гибнут тысячи украинцев и многие россияне.

"Мы все хотим прекращения огня, но российский президент очень четко дал понять, без всяких сомнений, что он хочет продолжать эту войну. Ценой этого является жизнь тысяч украинцев, а также многих россиян, которые вынуждены идти на смерть за дело, которое они не понимают и не осознают, потому что она не является ни справедливой, ни легитимной", - подчеркнула Маргарита Роблес.

Наступление России на Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что оккупационные войска России продолжают пытаться вести наступление, однако ничего у захватчиков не получается.

Враг атакует на пять направлениях, однако силы обороны Украины продолжают отражать атаки.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что наступление вражеской армии России уже началось. Противник безрезультатно атакует. Москва поставила задачу своим оккупантам захватить Донецкую и Луганскую области до 31 марта.

Заместитель руководителя ГУР МО Вадим Скибицкий сказал, что войска РФ ведут наступление с февраля. Они проводят атаки в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Россияне пытаются взять Купянск на Харьковщине, а также Лиман, Марьинку, Угледар, Бахмут и Авдеевку Донецкой области.

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Война России против Украины: