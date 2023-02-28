"Ради сохранения России": в Кремле готовятся к отступлению из Украины - Свитан

В Кремле попытаются оправдать себя в глазах своего населения, считает Роман Свитан.

Роман Свитан, армия РФ / Фото Миноброны РФ, скриншот

В российском медийном пространстве все чаще говорят об угрозе распада России. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что таким образом россиян готовят к выходу оккупационных войск РФ с территории Украины, к тому же с поражением.

"Кремль уже начинает готовить россиян к выходу из Украины, причем к выходу с поражением. Они уже рисуют такие сценарии и психологически готовят россиян к тому, что российская армия покинет украинскую территорию", – отметил он в эфире "24 канала".

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия. видео дня

Эксперт также отметил, что в Кремле попытаются оправдать себя в глазах своего населения. Из-за этого стремятся подменить понятия и показать поражение в войне, которую Россия развязала против Украины, как победу. Собственно, вывод российских войск с украинской земли в Москве могут объяснить "сохранением" самой России.

"Это хороший психологический механизм для того, чтобы укрепить дух россиян и удержаться у власти", – подчеркнул Свитан.

Эксперт прогнозирует, что после этого российские войска будут удерживать в режиме обороны линию границы между Украиной и Россией по состоянию на 1991 год. И это российскому населению будут подавать как "защиту государства".

Наступление России на Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что оккупационные войска России продолжают пытаться вести наступление, однако ничего у захватчиков не получается.

Враг атакует на пятью направлениях, однако силы обороны Украины продолжают отражать атаки.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что наступление вражеской армии России уже началось. Противник безрезультатно атакует. Москва поставила задачу своим оккупантам захватить Донецкую и Луганскую области до 31 марта.

Заместитель руководителя ГУР МО Вадим Скибицкий сказал, что войска РФ ведут наступление с февраля. Они проводят атаки в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Россияне пытаются взять Купянск на Харьковщине, а также Лиман, Марьинку, Угледар, Бахмут и Авдеевку Донецкой области.

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