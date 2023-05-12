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"Раз – и нет таракана": Сотник спрогнозировал сценарий ликвидации Путина

Алексей Тесля
12 мая 2023, 21:21 обновлено 12 мая, 21:26
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Во время парада в Москве Владимир Путин мог прикрыться "Лукашенко и компанией", не исключил Александр Сотник.
Владимир Путин, Александр Сотник
Александр Сотник описал вероятный сценарий ликвидации Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Известный журналист, писатель и публицист Александр Сотник прокомментировал один из самых коротких в истории парадов в Москве 9 мая.

Он не исключил, что диктатор Владимир Путин мог опасаться покушения на него прямо на Красной площади. Такое мнение публицист высказал в интервью Главреду.

Вместе с тем он также говорит о том, что нельзя отвергать версию о том, что зарубежные гости на параде в Москве могли понадобиться президенту РФ для своеобразной защиты от вероятного удара.

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"Может, отчасти и пытался (Путин, - ред.) прикрыться Лукашенко и компанией. Да и сами лидеры могли прекрасно понимать, что их используют в качестве живого щита", — отметил писатель.

В то же время он также раскрыл вероятный сценарий возможной ликвидации Путина.

"Если Путина будут ликвидировать, это сделают иначе. Ликвидация будет будничной и неожиданной. Раз – и нет таракана", — добавил Сотник.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Военный аналитик и писатель Стив Стразерс ранее напомнил о том, по данным источников, Путин "тяжело болен", что у него якобы последняя стадия рака и болезнь Паркинсона, что объясняет тремор ног и непроизвольную дефекацию.

Есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина, подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

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