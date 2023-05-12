"Раз – и нет таракана": Сотник спрогнозировал сценарий ликвидации Путина

Известный журналист, писатель и публицист Александр Сотник прокомментировал один из самых коротких в истории парадов в Москве 9 мая.
Он не исключил, что диктатор Владимир Путин мог опасаться покушения на него прямо на Красной площади. Такое мнение публицист высказал в интервью Главреду.
Вместе с тем он также говорит о том, что нельзя отвергать версию о том, что зарубежные гости на параде в Москве могли понадобиться президенту РФ для своеобразной защиты от вероятного удара.
"Может, отчасти и пытался (Путин, - ред.) прикрыться Лукашенко и компанией. Да и сами лидеры могли прекрасно понимать, что их используют в качестве живого щита", — отметил писатель.
В то же время он также раскрыл вероятный сценарий возможной ликвидации Путина.
"Если Путина будут ликвидировать, это сделают иначе. Ликвидация будет будничной и неожиданной. Раз – и нет таракана", — добавил Сотник.
Кто такой Александр Сотник
Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.
Военный аналитик и писатель Стив Стразерс ранее напомнил о том, по данным источников, Путин "тяжело болен", что у него якобы последняя стадия рака и болезнь Паркинсона, что объясняет тремор ног и непроизвольную дефекацию.
Есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина, подчеркнул он.
Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.
В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.
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