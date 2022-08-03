Разные уши, рост и повадки: вместо Путина на публике появляются его двойники - Буданов

Владимир Путин болен и вероятно использует двойников для появления на публике / Фото УНИАН, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин серьезно болен. Вместо него на публике могут появляться двойники. Они имеют разные черты лица, мочки ушей, подбородок, разные формы головы и даже разные линии роста волос.

С одной стороны, форму лица можно объяснить пластическими операциями или "инъекциями красоты", но у Путиных, которые почти одновременно появляются в разных местах, отличается не только внешность, но и повадки. С тем, что хозяина Кремля могут заменять двойники, согласен и глава украинской военной разведки, генерал-майор Кирилл Буданов, передает FreeДом.

"У них разные привычки, разные манеры, разная походка, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться", — обратил внимание он.

"Картинка, скажем так, уши, разная. А это как отпечаток пальца, у каждого человека картинка уха уникальна. Не может повториться", — добавил начальник ГУР Минобороны Украины.

Он добавил, что Путин серьезно болен. Например, 9 мая российский диктатор явился на парад в Москве с почти не двигавшейся рукой, а сам он хромал и сидел, укрыв ноги пледом.

12 апреля во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Путин тоже выглядел довольно странно: голова казалась непропорциональной телу, а одна рука крепко вцепилась в стол и была неподвижной. Президент страны-агрессора сидел в неудобной позе и почти не двигался.

На недавней видеозаписи, где Путина покусали комары, тоже четко заметна ограниченная подвижность его правой руки.

Не одна разведка сообщала, что у диктатора могут быть проблемы с мозгом. Вероятно, президент РФ пережил несколько операций и может быть болен сразу на несколько форм рака.

В Сети даже распространяют так называемую таблицу двойников российского президента. В ней собраны все "версии" Путина, среди которых: "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетный". Вероятные двойники могут изменяться в зависимости от того, на каком мероприятии нужно явиться диктатору.

"Это коллективный Путин – максимально-правильная формулировка... Кто сегодня исполняет роль условного Путина – это вопрос абсолютно открытый", – подчеркнул Буданов.

Двойники Путина

Британское бульварное издание-таблоид Daily Star со ссылкой на свои источники в разведывательном управлении MI6 писало, что российский диктатор Владимир Путин, по всей вероятности, умер, а верхушка Кремля замалчивает эту информацию от общества, активно используя для публичных выступлений его двойников.

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер говорил, что президент России Владимир Путин скорее всего имеет двойников, а настоящему хозяину Кремля делают пластические операции, чтобы он был похож на них.

По словам пластического хирурга, сейчас сложно сказать, как узнать настоящего Путина.

"Отмечу лишь одно: очень сложно изменить форму ушной раковины. Нос, глаза и все остальное гораздо проще переделать, чем уши", - сказал Слоссер.

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