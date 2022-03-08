Разведка США отреагировала на заявление Путина о ядерном оружии

Разведка США считает заявление Путина о ядерном оружии "странным" / Reuters

В разведке США назвали заявление Путина о ядерной программе "очень странным и необычным". И считают, что оно задумано, как "устрашение", пишет CNN.

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила законодателям, что заявление президента России Владимира Путина о повышении уровня готовности своих ядерных сил, было "очень необычным".

Она отметила, что это заявление лучше понимать, как предупреждение, а не как непосредственную угрозу США.

"Мы, очевидно, очень серьезно относимся к тому, что он сигнализирует таким образом. Но мы думаем, что он эффективно сигнализирует, что пытается удержать НАТО от вмешательства в конфликт в Украине. Это была его главная цель", - сказала Хейнс в комитете Палаты представителей по разведке.

Она добавила, что заявление России о переводе российских стратегических сил в "статус особой боевой готовности" не относится к техническому термину, "как его понимают в их системе".

Реклама

Разведывательное сообщество внимательно отслеживало любые стратегические действия России, но данном этапе не видит ничего, что указывало бы на то, что Путин делает что-то отличного от того, что они видели ранее.

Бесполетная зона над Украиной

В НАТО заявили, что не будут обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.

"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.

6 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.