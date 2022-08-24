Рекордный пакет военной помощи: в Пентагоне поведали, что получит Украина

Что войдет в новый пакет военной помощи от США / Reuters

Власти Украины получат от США ряд вооружений в рамках рекордного пакета военной помощи размером в 3 миллиарда долларов - так, ВСУ передадут системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

По информации пресс-службы Пентагона, в новый пакет военной помощи вошли:

шесть систем ПВО NASAMS с дополнительными боеприпасами;

до 245 000 снарядов для 155-мм артиллерии;

до 65 000 выстрелов 122-мм минометных боеприпасов;

до 24 противоартиллерийских радаров;

разведывательные БПЛА Puma и вспомогательное оборудование для БПЛА Scan Eagle;

БПЛА VAMPIRE;

ракетные системы с лазерным наведением;

финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.

"Этот пакет военной помощи, о котором было объявлено в День Независимости Украины, подчеркивает приверженность США долгосрочной поддержке Украины, представляя собой многолетние инвестиции в укрепление прочности ВСУ, которые продолжают защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии", - подчеркивают в Пентагоне.

В ведомстве также отметили, что с января 2021 года США выделили для Украины более 13,5 млрд долларов в рамках помощи в оборонной сфере.

Военная помощь Украине

25 июля сообщалось, что Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 270 миллионов долларов. Киев получит еще 4 единицы реактивных систем залпового огня HIMARS, более трех десятков тысяч боеприпасов, 580 беспилотников Phoenix Ghost, противотанковое вооружение, запчасти и другое военное оборудование.

1 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще 4 HIMARS.

"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!"- написал министр.

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