"РФ – это разменная монета Китая": Жданов объяснил, "кинет" ли Си Цзиньпин Путина

У китайцев очень много оружия, и, если они дадут его России, нам будет очень тяжело, предупредил военный эксперт.

Си Цзиньпин, Путин, Жданов / сайт кремля, скриншот YouTube

Оружие своего производства Китай России поставлять не будет, но у Китая есть огромные запасы и лицензии на производство многих видов советских образцов вооружения.

Во время чата на Главреде военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов напомнил, что до 2017-го года китайская армия была наполовину вооружена советскими образцами оружия.

"У китайцев очень много оружия, и, если они дадут его России, нам будет очень тяжело. Очень. Китай может кардинально поменять ситуацию на поле боя", - пояснил эксперт.

видео дня

По словам Жданова, вмешательство Китая может быть расценено Западом как перевод войны в мировой ранг. Но с другой стороны, Китай – не та страна, которая сегодня готова на конфронтацию.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Однако Китай очень боится монополярного мира и того, что США претендуют на пост мирового гегемона. Вспомните программную речь Си Цзиньпина, когда его избирали на очередной срок председателя Компартии Китая. Он тогда сказал, что Китай – за биполярный мир, он видит себя "страной номер два" в мире. При этом о России вообще никто не вспоминает. РФ – это разменная монета Китая, он видит в ней только сырьевой придаток, свой в какой-то мере", - отметил эксперт.

По его словам, Китай не пойдет на конфронтацию с Соединенными Штатами.

"Достаточно посмотреть на один показатель – внешний товарооборот Китая, сравнить три цифры: товарооборот Китая и США, товарооборот Китая и ЕС, а также товарооборот Китая и РФ. И вы сразу узнаете ответ на вопрос, будет ли Китай помогать России. Шантажировать помощью России он будет, оказывать ей помощь в виде продовольствия и, возможно, амуниции может, но давать вооружения – нет. На мой взгляд, Китай сегодня вряд ли готов рухнуть в пропасть экономического или финансового кризиса", - подытожил Жданов.

"Мирный план" Китая: что известно

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Вам может быть интересно: