"РФ может провести контрнаступление на Курщине зимой": эксперт раскрыл планы Путина

Российские захватчики не будут проводить контрнаступление на Курщине в ближайшее время, но могут осуществить его зимой или весной.
Оккупанты к тому времени будут собирать силы для этого шага. Такое мнение высказал военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов в интервью Главреду.
"По моему мнению, сейчас россияне не будут проводить контрнаступательную операцию на Курщине. Они намерены оставить такие планы на зимний или зимне-весенний период, когда смогут собрать нужные силы", - отметил он.видео дня
По словам эксперта, российские оккупанты могут принимать решение о возможности проведения такого контрнаступления после битвы за Покровск.
"После того, когда будет понятно, какими будут итоги битвы за Покровск, россияне получат возможность для переброски своих войск и применения большего количества резервов. Тогда уже они будут решать вопрос о проведении контрнаступления на Курщине", - отметил Жирохов.
Кто такой Михаил Жирохов?
Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.
Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.
Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.
Война в Украине - последние новости
Ранее в НАТО оценили ход Курской операции и заявили, что Украина "многого" достигла. Столтенберг еще раз подчеркнул, что речь идет о "самообороне" Украины.
Также ранее сообщалось, что украинские военные освободили уже около 2 квадратных километров территорий на Харьковщине - появились удивительные детали об освобождении территорий.
Напомним, РФ в августе нанесла мощнейшие удары по Украине, использовав 790 "Шахедов" и 228 крылатых ракет. Этот месяц был самым мощным по обстрелам за все время полномасштабного вторжения, отметил эксперт.
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