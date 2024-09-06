"РФ может провести контрнаступление на Курщине зимой": эксперт раскрыл планы Путина

Сейчас оккупанты не будут проводить контрнаступательную операцию на Курщине - они отложат этот вопрос на позже.

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РФ может провести контрнаступление на Курщине зимой, считает Жирохов/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Российские захватчики не будут проводить контрнаступление на Курщине в ближайшее время, но могут осуществить его зимой или весной.

Оккупанты к тому времени будут собирать силы для этого шага. Такое мнение высказал военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов в интервью Главреду.

"По моему мнению, сейчас россияне не будут проводить контрнаступательную операцию на Курщине. Они намерены оставить такие планы на зимний или зимне-весенний период, когда смогут собрать нужные силы", - отметил он. видео дня

По словам эксперта, российские оккупанты могут принимать решение о возможности проведения такого контрнаступления после битвы за Покровск.

"После того, когда будет понятно, какими будут итоги битвы за Покровск, россияне получат возможность для переброски своих войск и применения большего количества резервов. Тогда уже они будут решать вопрос о проведении контрнаступления на Курщине", - отметил Жирохов.

Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

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