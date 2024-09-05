Путин до сих пор верит, что может победить Украину, но его ждут болезненные изменения - FT

В этой войне для Путина будут болезненные изменения, поскольку Киев будет искать одобрения Западом ударов по территории РФ ракетами дальнего радиуса действия.

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Путин до сих пор верит, что может победить Украину/ коллаж: Главред, фото: Кремль, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор убежден, что страна-агрессор Россия может выиграть войну на истощение в Украине. Пока не оправдались надежды на то, что войну можно будет быстро прекратить с помощью определенных военных или экономических действий.

Теперь то, что началось как война Путина, все больше становится войной России, усиливая способность Кремля игнорировать расходы. Об этом пишет Financial Times.

На Путина влияет и поражение на Курщине, ведь это первое вторжение в ядерную страну Россию, которое к тому же было осуществлено неядерной страной. Однако маловероятно, что такое унижение повлечет политические проблемы для Путина дома, как предполагают чиновники в Украине и на Западе, отмечают в издании.

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"Глубокие резервы социальной инерции, апатии и насильственной атомизации российского общества были источниками власти Путина задолго до полномасштабного вторжения в Украину. И с тех пор Кремль тщательно культивировал эти столпы режима - одновременно укрепляя аппарат репрессий", - пишет издание.

В издании прогнозируют, что рост провоенных настроений в РФ не обязательно приводит к увеличению российской оккупационной армии, однако помогает российскому правительству убеждать россиян терпеть открытую борьбу со своими соседями.

В то же время в издании отмечают, что операция украинских военных в Курской области развалила наивную и иллюзорную концепцию так называемых красных линий в отношении России, которая доминировала в оценке войны некоторыми партнерами.

"В этой войне для Путина будут дальнейшие болезненные изменения, поскольку Киев будет искать одобрение Запада на использование ракет дальнего радиуса действия, предоставленных НАТО, чтобы нанести удары глубоко внутри России, а также развивать собственную ракетную программу с помощью Запада. Но Кремлю хватает инструментов для ответа. Важнейшим решением сейчас является то, попытается ли Путин провести новую мобилизацию, учитывая, что количество российских войск исчерпано", - отметили в издании.

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее в НАТО оценили ход Курской операции и заявили, что Украина "многого" достигла. Столтенберг еще раз подчеркнул, что речь идет о "самообороне" Украины.

Также ранее сообщалось, что украинские военные освободили уже около 2 квадратных километров территорий на Харьковщине - появились удивительные детали об освобождении территорий.

Напомним, РФ в августе нанесла мощнейшие удары по Украине, использовав 790 "Шахедов" и 228 крылатых ракет. Этот месяц был самым мощным по обстрелам за все время полномасштабного вторжения, отметил эксперт.

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