России не место в Совете ООН по правам человека - МИД Британии

России не место в Совете ООН по правам человека

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что России нет места в Совете ООН по правам человека после тех преступлений, которые совершили ее военные в Украине. Дипломат добавила, что жесткость - это единственный подход, который сработает по отношению к Москве, информирует Sky News.

"После ужасных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, стране нет места в Совете ООН по правам человека", - сказала Трасс на пресс-конференции в Варшаве после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Глава МИД добавила, что Великобритания возглавила процедуру передачи дел о российских зверствах в Украине в Международный уголовный суд и очень тесно сотрудничала с украинским правительством по этому вопросу.

"Мы не успокоимся, пока эти преступники не предстанут перед правосудием", - заверила она.

Трасс подчеркнула, что жесткость - единственный подход, который сработает в отношении России. Она добавила, что пока российские войска находятся на территории Украины не должно быть речи о снятии с санкций с Москвы.

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области стало известно о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Оккупанты также пытали и убивали украинских детей.

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