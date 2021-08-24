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Россия обвинила Украину и завела дело из-за водной блокады Крыма

24 августа 2021, 21:05

Россияне возбудили дело по статье "Экоцид".

Россия,флаг
Россия завела дело из-за водной блокады Крыма / УНИАН

Украина в апреле 2014 года перекрыла Северо-Крымский канал, которым подавалась вода на оккупированный Россией полуостров.

Теперь следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым с территории Украины.

Россияне возбудили дело по статье "Экоцид".

Российская сторона обвиняет Украину в том, что водная блокада привела к "истощению сельскохозяйственных земель и изменению экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира".

"Перекрытие Северо-Крымского канала повлияло и на качество воды, которую используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей", - заявили в Следственном комитете РФ.

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В российском Следкоме отметили, что сейчас устанавливают "все обстоятельства преступления и всех причастных к нему".

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Проблемы с водой в Крыму - о чем ранее сообщал Главред:

На территории аннексированного Россией Крыма в последние годы фиксируется проблема маловодья. Запасы водных ресурсов на полуострове сокращаются, вследствие чего крымчане вынуждены получать воды по графику.

Украина прекратила поставки воды в Крым после захвата Россией полуострова. Согласно позиции официального Киева, с дефицитом водного ресурса в автономной республике сталкивается Россия, тогда как воды для местного населения там достаточно. Власти готовы подавать воду на Крымский полуостров только в случае гуманитарной катастрофы.

"Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов утверждал, что полуостров уже не может даже теоретически получать воду с материковой Украины. Инфраструктура Крыма не готова к реализации подобных мероприятий.

Представитель президента Украины в АР Крым Антони Кориневич говорил о том, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале для того, чтобы не было даже гипотетической возможности подачи воды на захваченный россиянами полуостров.

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