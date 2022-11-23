Россия, похоже, осталась без дронов-камикадзе из Ирана – разведка Британии

Россия будет пополнять запасы ударных дронов - разведка Великобритании / Коллаж УНИАН, mil.in.ua

Оккупант Россия с сентября запустила сотни переданных ей Ираном дронов-камикадзе по Украине. Однако Москве не удалось достичь своих целей. Агрессор, скорее всего, уже исчерпал запасы ударных беспилотников. Об этом рассказали в разведке Минобороны Великобритании.

Как сообщает британская разведка, российские оккупанты активно использовали иранские дроны-камикадзе против тактических военных целей и украинских электросетей.

Но в последнее время Россия, похоже, хотела, чтобы удары из БПЛА наносились по медицинским учреждениям и били по ним управляемыми боеприпасами. Однако оккупанты своих целей не достигли.

"Россия, вероятно, задумала кампанию с БПЛА, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных БПЛА были ликвидированы", - отметили в разведке Британии.

Также в оборонном ведомстве добавили, что об ударах дронами-камикадзе публично ничего не сообщали ориентировочно с 17 ноября. Как полагают эксперты, захватчики, похоже, исчерпали свои запасы дронов. Однако, вероятно, они закупят новые ударные беспилотники.

"Россия, вероятно, почти исчерпала свой текущий запас, но, вероятно, будет искать пополнение запасов. Россия, вероятно, сможет закупать БПЛА за границей быстрее, чем производить новые крылатые ракеты внутри страны", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

Иран продает России дроны-камикадзе для войны против Украины

Иран передает агрессору России ударные дроны, которые Москва использует для ударов по военным и гражданским объектам в Украине. Официальный Киев в октябре назвал Тегеран соучастником войны и призвал прекратить поставки ударных БПЛА российским захватчикам во избежание ответственности.

Согласно сведениям Sky News, Россия заплатила Ирану 140 миллионов евро, а взамен получила 160 ударных беспилотников. Среди них оказалось 100 дронов-камикадзе Shahed-136. Также Москва передала Тегерану несколько единиц британских и американских вооружений, которые были захвачены в ходе боевых действий против Украины.

Советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата сказал, что Иерусалим может передать Украине высокотехнологичные ракеты, если Иран поставит России свои баллистические ракеты.

При этом Израиль осудил применение РФ иранских дронов против Украины, о чем сообщили в МИД страны-оккупанта.

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