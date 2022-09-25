Россия после "референдумов" 28 сентября закроет границы для мужчин мобилизационного возраста – СМИ

Границы в РФ для мужчин мобилизационного возраста могут закрыть после завершения псевдореферендумов Москвы в Украине / Коллаж УНИАН, 24 канал

Россия может закрыть границы для военнообязанных, которым грозит мобилизация на войну против Украины, уже 28 сентября, после завершения незаконных "референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Покинуть территорию страны-агрессора можно будет только с разрешения военкомата.

Как сообщает Медуза со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, выезд мужчинам мобилизационного возраста из России могут запретить на следующий день после псевдореферендумов – 28 сентября.

"Референдумы" оккупантов и коллаборантов в захваченных районах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях должны завершиться 27 сентября.

Источники Telegram-канала Sota и программы Изнанка (канал Михаила Ходорковского) также подтверждают возможное закрытие границ уже на днях. По данным паблика – это может случиться с утра 27 сентября, информация Изнанки указывает на дату 28 сентября.

Все журналисты отметили, что их источники связывают закрытие границ с окончанием псевдореферендумов.

Подчеркивается, что после этого выехать из России за рубеж можно будет только с разрешения военкомата.

Мобилизация в России и "референдумы" Москвы в Украине

Глава Кремля Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призывать на войну против Украины якобы должны только военных запаса и тех, кто служил в российской армии срочную службу. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Также он выразил готовность Москвы признать "референдумы" на оккупированных территориях Украины, которые страна-агрессор проводит с целью аннексии украинских земель.

Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что Москва собирается собрать около 300 тысяч резервистов. По данным оппозиционных СМИ , государство на самом деле планирует мобилизовать около 1 миллиона россиян.

Дескать, референдумы на оккупированных Донбассе, Запорожчине и Херсонщине проходят в период с 24 по 27 сентября. Явка низках, захватчики прибегают к фальсификации и силовым методам. В Белом доме уже заявили, что Кремль собирается нарисовать 75% "за" "присоединение" регионов к РФ.

Смотрите видео ТСН - Путин намерен мобилизовать на войну с Украиной 1 млн россиян

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