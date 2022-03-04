Россию намерены исключить из Всемирной туристической организации

Россию собираются исключить из Всемирной туристической организации

В ДАРТ призывают не прекращать бойкот России на фоне войны, которую она ведет против Украины.

Государственное агентство развития туризма Украины, которое в начале недели обратилось к странам-членам всемирной туристической организации с просьбой способствовать исключению России из ЮНВТО, поддержали коллеги из Польши Литвы, Словении и Гватемалы.

Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили в ответ на вторжение Российской Федерации в Украину созвал экстренную сессию Исполнительного совета, которая впервые за всю историю создания организации, будет обсуждать исключении из своих рядов одного из членов. Сессия состоится в Мадриде 8 марта.

ЮНВТО однозначно осудила действия Российской Федерации, отметив, что они являются явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также противоречат принципам, закрепленным в Уставе ООН и уставе ЮНВТО.

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"Сегодня весь мир дает отпор агрессору, который из-за введения санкций должен понести значительные потери. Мы призываем международное туристическое сообщество прекратить любое сотрудничество с Россией в туристической отрасли, потому что сотрудничество с РФ – это патроны для убийства украинских детей!",- подчеркнула глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.